回鄉接待！蘇嘉全帶法議會友台小組體驗屏東熱情

2019-09-23 22:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI）率6人議員團現正訪問台灣。立法院長蘇嘉全今親自帶領議員團一行到故鄉屏東，走訪排灣族部落與山川琉璃吊橋等地，要讓議員團體驗南國的熱情及美麗風光。

法國國民議會友台小組主席塞沙里尼率領議員克雷侯（Stéphane CLAIREAUX）、米歇爾（Monica MICHEL）、朵瑪（Valérie THOMAS）、巴卡麗（Delphine BAGARRY）及碧朵拉（Claire PITOLLAT）等人，於9月23日至26日訪問台灣。

此行是塞沙里尼主席第三度訪台。蘇嘉全去年訪問法國時，塞沙里尼親自帶領蘇嘉全進入法國國民議會參訪，創下台灣立法院長首例。蘇嘉全當時承諾塞沙里尼再次訪台時將親自接待，今便兌現帶領訪團到故鄉屏東，體驗南國的熱情及美麗風光。

蘇嘉全帶領訪賓一行今走訪屏東三地門鄉，參訪蜻蜓雅築工作室，參觀琉璃珠飾品及排灣族服飾，了解排灣族特有文化及生活型態。三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安更親自為訪賓戴上琉璃珠項鍊，其中賽沙里尼所戴上的是象徵勇氣的勇士之珠。

塞沙里尼致詞時說，自己與蘇院長的友情深厚，去年帶領蘇進入國民議會雖遇到一些挑戰仍堅持執行這項有意義的活動。塞沙里尼也提到，以往訪台都停留在北部，這次到台灣南部感受到強烈的台灣認同。

蘇嘉全接著帶領訪賓前往山川琉璃吊橋，親自介紹吊橋的興建始末及橋兩側所鑲嵌的琉璃裝置藝術。最後晚間選在墾丁舉辦晚宴，蘇嘉全說，自己曾擔任兩屆屏東縣長，三地門在屏東北邊，墾丁則在屏東南部，希望讓訪團充分體驗到屏東的不同面相，也相信他們能夠感受到屏東熱情的太陽與台灣人的善良。

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