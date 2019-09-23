柯市府同意「大港條款」 呱吉嘆：這是蔣渭水想看的未來嗎？

2019-09-23 21:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆，今下午於議會答詢時允諾國民黨台北市議員游淑慧、羅智強提案，同意台北市政府補助的音樂或表演團體，其合約註明不得違反善良風俗、不得辱罵特定政治立場；堪稱「大港開唱條款」，引發爭議。就連台北市議員邱威傑都說，這意味我們社會再度走回過去，這是台北市長柯文哲崇拜的偶像蔣渭水想看到的未來嗎？

邱威傑指出，不論被多少人扭曲、改編他臉書上對此事件的第一篇貼文原本的意思，他都不願意解釋大港演出內容，是因為這就像是在要求一個說笑話的人解釋自己的笑點在哪裡。

但邱威傑表示，我們從解嚴之後努力了30年，並不是希望台灣變成一個得解釋自己創作理念與正當性的社會；而今下午北市府官員與游淑慧、羅智強的質詢及答詢結果，他說，這意味著我們社會再度走回過去，我們的演出剩下真善美的歌舞昇平。出世的牧歌當然也是值得鼓勵的創作，但如果這個社會只剩下這樣的內容？

邱威傑還提到，上週台北市議員徐立信請他簽一份提案，希望禁止20歲以下青少年在便利商店購買遊戲點數；他明白遊戲業這部分的爭議一直很多，做出一些限制也許符合許多家長的期待，但如果完全禁止20歲以下年輕人自行判斷與消費選擇的權利，弱智化整個世代，就是我們追求的社會嗎？他不認同也沒有簽。

邱威傑語重心長說，但現在想想，這就是我們這個台灣社會正在醞釀的一場風暴吧。

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