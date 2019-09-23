藍營要提案領補助表演不能罵幹、罵政治立場 北市府贊同

2019-09-23 15:57

〔記者郭安家／台北報導〕今年高雄大港開唱，滅火器主唱楊大正質疑台北市長柯文哲反同志婚姻公投，楊怒嗆「幹你娘！」但國民黨無法認同，台北市議員游淑慧、羅智強今下午於議會質詢指，將提「台北巿政府藝文活動補助及招標辦理須知」草案， 合約註明不得違反善良風俗、不得辱罵特定政治立場；對此，文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆表示贊同。

游淑慧於議場播放今年大港開唱畫面，另外「打韓悍將」陳柏惟更教台下樂迷，指若有人講「兩岸一家親」，要以台語回敬「大港 你贏了！」但「港你贏」發音近似「幹你娘」。

羅智強與游淑慧質疑，北市活動容許樂團辱罵其他城市首長嗎？劉奕霆回說，這當然不妥；蔡宗雄也說，觀瞻不好。

羅追問，指這些活動拿全體納稅的人錢，納稅錢也沒分誰支持「兩岸一家親」誰支持台獨，音樂團體卻用「○你娘」罵支持「兩岸一家」的人，是否認同此事？蔡也僅回，這社會觀感不佳。

羅智強追問，若跨年晚會編列幾千萬元預算，突然出現音樂團體罵「X你娘」罵支持「兩岸一家」的人，要怎麼辦？劉奕霆則回說，視情況改正；至於是否允許大港開唱領了政府補助卻發生這種事？蔡宗雄則表示，不允許，而明年文化局的補助會納入考量。

羅智強批說，蔡宗雄太過消極，合約應該要載明，若以羞辱特定立場、政治意見做為表演項目，台北市政府應附帶約束責任，不排除不予補助，因為這實在太離譜，不容許在台北發生。蔡、劉奕霆異口同聲回答「可以。」

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