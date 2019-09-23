轟柯又消費吳音寧 北市議員：學會做人，再學做神好嗎

2019-09-23 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（23）日受訪時，以「變大號的吳音寧」暗酸總統府祕書長陳菊未出席立法院、接受備詢國安私菸案報告。對此，台北市議員吳沛憶就在臉書反問，柯市長欠吳音寧的道歉呢？「該道歉就道歉，該檢討就檢討」聽說是柯學法則，質疑柯還要政治消費吳音寧到什麼時候？

吳沛憶表示，今早柯市長受訪又失言，說很多東西是依法，到底需不需要備詢，「yes or no」，不然陳菊就變成「大號的吳音寧」。「我已經懶得再講柯文哲一再拿女性外表作文章的缺德行為了。請問吳音寧怎麼了嗎？還要政治消費吳音寧到什麼時候？」

吳沛憶說，當年吳音寧選擇不到議會大會列席，出席財政委員會報告，完全是依法行政。「第一、台北農產公司不是台北市府單位，很多人到現在都還搞不清楚狀況，跟著柯風亂批；第二、北市府是北農的股東之一，持股只有22%」。

吳沛憶直言，依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第9條，「市政府資本額未超過50％之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」而北農的市府股權代表不是吳音寧，是當時的董事長陳景峻，因此依法該去備詢的應是陳景峻。因為不具北農股權代表身份，依法吳音寧不到大會備詢。

吳沛憶提到，作為北農總經理，吳音寧也負責任地到議會財政委員會進行業務報告。只是她出席的那次，被委員會國民黨召集人發起議員表決，要求她離席，不讓她留下來說明。「法律沒有規定吳音寧要出席的大會，市長硬要她出席。吳音寧依法到委員會報告，國民黨議員現場表決要她離開，所以吳音寧到底怎麼了嗎？」

吳沛憶認為，吳音寧不過就是依法行政、頭腦正常，就因為不配合大家胡鬧，只得遭受無情的政治霸凌，甚至是首都市長帶頭霸凌，惡意誤導大眾，堆高自己虛無的白色恐怖。「依法，北農總經理當年到底需不需要進大會備詢？Yes or No？答案就是No，沒有任何爭議的空間」。

吳沛憶提及，否則上個會期，國民黨議員怎麼還需要在議會提案「吳音寧條款」，怎麼還有需要去修訂《台北市政府投資事業管理監督自治條例》？就是原來的法規並沒有規定。這麼明白的法條規定，就因為市長帶頭亂，國民黨議員結群開始消費話題，積非成是、顛倒是非。除了把一個默默守法做事的人鬥臭、讓一堆政客增加媒體曝光，請問到底成全了什麼事情？

如今吳音寧已經回到彰化老家，吳沛憶狠酸柯，今天還要拿她來蹭新聞熱度，「柯市長，缺德真的有一個限度，先學會做人，再去學做神好嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法