酒駕修法激辯 蔡碧仲批「斷章取義」 江啟臣嗆「講什麼瘋話」

2019-09-23 14:12

〔記者謝君臨／台北報導〕針對酒駕修法，國民黨立委江啟臣今與法務部政務次長蔡碧仲激烈交鋒；江批評執政黨修法修半套，酒駕致死上半年達81人，死亡人數增加代表酒駕嚴重性提高，但蔡強調，上半年酒駕被告僅6人，相較去年同期13人，已有改善、恫嚇效果，雙方講到激動處，蔡痛斥江「斷章取義」，江則回嗆「講什麼瘋話」。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會上午舉行聯席會議，排審「陸海空軍刑法部分條文修正草案」，修法重點有二，現役軍人若為酒駕累犯，或散布軍事上的謠言、不實訊息，均加重刑度。

江啟臣於質詢時表示，本次修法是「刑法」酒駕的配套，當時的修法已遭外界批評「有修等於沒修」，即便行政院長蘇貞昌曾說「酒駕零容忍」，但在酒駕判死上還是回歸到有意圖殺人，加重刑度也要5年內再犯，恫嚇力有限。

江啟臣說，根據警政署統計，今年上半年酒駕致死人數81人，去年一整年是100人；另，今年7月酒駕致死6位，去年只有2位。江認為，酒駕死亡人數增加代表酒駕嚴重性提高，如何讓喝酒的人不去開車，而不是等到再犯了才來處罰。

對此，蔡碧仲澄清，今年上半年酒駕被告僅6人，相較於去年同期13人，數據上顯示已有改善，確有恫嚇、警惕到，有時可能一件車禍的死亡人數較多，但不能說死亡人數多就代表酒駕情況惡化。

江啟臣反駁，我們的目標是要降低酒駕被傷害的人數，而不是針對被告，原來你們的目的是要降低酒駕被告人數，這代表的是「有錢判生、沒錢判死」。蔡碧仲則說，這不是我們的目標，此語「斷章取義」，抹煞大家共同努力的結果。

江啟臣回嗆，你一句話毀了多少被酒駕者傷亡家庭的心。蔡碧仲聞言痛斥：「你講的不是事實」。江也不甘示弱回擊：「講什麼瘋話，完全沒有同理心」。

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