立院初審 軍人酒駕累犯、散布謠言均加重刑度

2019-09-23 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕配合今年5月已三讀通過的「刑法」酒駕修法，立法院委員會今初審通過「陸海空軍刑法部分條文修正草案」，現役軍人若為酒駕累犯且致人於死，最重處無期徒刑，駕駛公務或軍用車加重刑度；另，若以廣播電視、網路等散布軍事上的謠言或不實訊息，也加重刑度，最重可處4年6月徒刑或45萬元罰金。

立院司法及法制委員會、外交及國防委員會今舉行聯席會議，排審「陸海空軍刑法部分條文修正草案」，併案審查行政院、時代力量黨團及民進黨立委趙天麟、李俊俋提案，邀請法務部政務次長蔡碧仲、國防部副部長張哲平等官員報告並備質詢。修法重點有二，現役軍人若為酒駕累犯，或散布軍事謠言，均加重刑度。

初審通過第54條條文明定，現役軍人曾犯酒駕經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分的刑度與一般民眾相同。同條文另增訂，若酒駕者駕駛的是公務或軍用動力交通工具，得加重其刑至二分之一。

初審通過第72條條文指出，現役軍人意圖散布於眾，捏造或傳述關於軍事上之謠言或不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；這部分僅做文字上修正，刑度、罰金不變。同條文另增訂，若散布的方式是以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具，得加重其刑至二分之一。

此外，由於「刑法」185-3條針對酒駕的罰金為20萬元，但「陸海空軍刑法」卻是罰30萬元，民進黨立委鄭運鵬認為，罰金應一致，不要因為他是軍人身份，而有罰金上的差別待遇，對於駕駛其他公務車輛者，也都應一併處理。

不過，國防部副部長張哲平表示，根據過往4次的修法歷程，當時對於軍人的處分就較重，基於特別法重於普通法的規範，希望維持原條文。另，民進黨立委尤美女也認為不宜更動，畢竟修法加重刑責，卻又降低罰金，自相矛盾。同黨立委趙天麟也持相同看法。因此，最後初審通過條文仍維持30萬元罰金。

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