韓否認挖石油還債 王定宇砲轟：草包升格為詐包

2019-09-23 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市議員今（23）日上午舉行記者會批評「第一本韓國瑜自己編的預算，發大財完全破功！」提出4大疑點，質疑高雄市府根本99.9％幾乎是抄襲前朝的預算書。對此，民進黨立委王定宇稍早於臉書PO文再批高雄市長韓國瑜，「話」說的一畚箕，「事」做沒一螺絲！王定宇更直接找出證據，貼出過去韓國瑜親口所述「開發石油」的競選承諾影片，如今韓卻在議會上反問「是誰說的？」令王定宇大罵「草包升格為詐包」！

民進黨高雄市議員提出4大疑點，痛批韓國瑜「錢照借、只少1億」、「地照賣且賣得更多、單價更低」、「中央多給韓國瑜100億」、「預算執行率堪憂」，質疑韓國瑜是靠謊話及大話才贏得選舉。

對此，王定宇指出，前高雄市長陳菊時期平均每年少借12.5億元，陳菊過去賣地每坪37萬、韓則是每坪24萬，單價更低，而中央多給100億預算，是史上中央補助最多的，此外，韓市府的預算落後案件是六都中最多的，前瞻經費執行堪憂。

過去韓國瑜曾提出挖太平島挖石油，不需中央支持，就能還清高雄債務，不料在109年度的高市總預算案中，舉債仍高達64.2億元；對此，王定宇怒批「韓政見徹底跳票」，有議員問韓，為何不編列挖石油預算，韓竟回應「誰說要挖石油的！」令王定宇直言，根本是「自我否定」的笑話。

王定宇貼出過去韓國瑜在參選高雄市長期間親口承諾「開發石油」政見的影片，不料如今韓卻反問「是誰說的？」王定宇不禁直呼，「哇哩咧…無賴態度！他說的承諾，還敢信的，請怪自己好傻好天真！」他更狠批「草包升格為詐包」、「請廣傳分享叫醒人救台灣憐高雄」。

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