「等韓國瑜當選」白狼：中國外交戰才會休兵

2019-09-22 20:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中華統一促進黨羅俊黨部今天傍晚在嘉義縣太保市鄉村休閒露營區舉辦烤肉聯誼，統促黨總裁張安樂到場，接受媒體採訪時強調，中國在民進黨執政時強力拓展邦交國是理所當然的事，除非「再次政黨輪替」，外交戰才會休兵。

台灣5天內失去兩個邦交國，而且還有幾個邦交國局勢也不穩，陷入連環斷交窘境；張安樂指出，中國強力拓展外交是很正常的事，只不過馬英九總統執政時，中國沒有大力去拉攏台灣邦交國，輪到民進黨蔡英文執政，當然就不會客氣了，「現在就等國民黨提名的韓國瑜當選總統」，局勢才能有所改變。

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