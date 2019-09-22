歐鴻鍊跟著中國「喊燒」！羅文嘉批：中共代理人

2019-09-22 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍、前外交部長歐鴻鍊昨（21）日表示，若台灣的邦交國斷光，代表中國完成統一。民進黨秘書長羅文嘉痛批，歐鴻鍊不等國台辦說話，搶先幫中共預告、送上政治宣傳話術，直指台灣的危機不在於邦交國數量，而是中共代理人「裡外串連」。

民進黨秘書長羅文嘉發臉書寫道，台灣國土小、邦交國少，卻是全球第18大貿易國，人均國內生產總額（GDP）排行19，也是第一個華人社會民主國家、亞洲首個婚姻平權國家，台商更帶著台灣產品融入國際。台灣從來沒有因為邦交國數量而不存在於世界，更沒有因為中國持續打壓而放棄交流各國。台灣靠的是實質外交，否則在與多數大國沒有正式邦交下，如何屹立國際至今？

中國官媒《環球時報》社論恐嚇：要讓台灣繼續失去邦交國，直到「零邦交」為止。羅文嘉批評，歐鴻鍊竟然跟著說，若台灣的邦交國斷光，代表中國完成統一，「不用等國台辦宣布，就急著幫中國政府先行預告。不必等中國官媒詮釋，就搶先送上政治宣傳話語術。」

羅文嘉感嘆，蔣氏父子如果地下有知，歐鴻鍊的行徑「何止是為匪宣傳，根本是通敵叛國，在所難容」。歐擁有美國永久居留權，前總統馬英九任用他當外交部長備受批評，現在國民黨繼續用這種人當外交智囊，高談闊論，「真是悲哀」。

羅文嘉認為，台灣的危機不在邦交國數量，「而在內部中共代理人多」。敵人無須動一兵一卒，就能在攻破國防軍備前，先瓦解民心士氣。羅說，一方面在國會阻撓F16V預算，一方面配合斷交手段打擊信心，藍營內「歐鴻鍊之徒已成主流」，各方擁有民主意識、國家觀念的人，包括國民黨內的有志青年，歡迎加入民進黨，一起護國保台。

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