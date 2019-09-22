一邊一國行動黨2020支持誰？ 召集人公開表態

2019-09-22 20:17

〔記者蔡文居／台南報導〕一邊一國行動黨今天於台南市成立第一個據點─台南工作站，中央工作小組召集人楊其文公開向支持者表示，明年總統選舉，「要選誰是大家的自由，只要認同一邊一國就支持」。

一邊一國行動黨台南工作站今天下午在台南市南區觀光城158號舉行掛牌，由提供場地的「台灣獨立台南大旗隊」負責人王溪河擔任台南工作站負責人。今天的掛牌授旗儀式由一邊一國行動黨中央工作小組召集人楊其文、中央仲裁小組組長陳順勝、秘書長郭長豐等人南下主持，現場支持者數十人。

楊其文致詞表示，明年大選，不論如何政黨票一定要投一邊一國行動黨，民進黨執政連台灣正名公投都不敢喊出大家的聲音，這讓大家很失望，未來要靠一邊一國進入國會來救台灣。至於，明年選總統要選誰由大家自己決定，「你要選誰是大家的自由，只要認同一邊一國就支持」。

陳順勝則表示，民進黨政府應該平反釋放阿扁，但迄今不敢釋放阿扁。明年大選後，政治中心將在立法院，一邊一國一定要在立法院超過3席，成立黨團才能成為決定性的小黨，而3席估計至少要120萬票，距大選只剩3個多月，大家一定要全力拚。

台南工作站負責人王溪河也表示，他們對小英政府未釋放阿扁很不諒解，明年總統選舉，投不投小英，由大家自己決定，想投的人就投，不想投的人就不要投，他們重點放在全力衝刺政黨票。

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