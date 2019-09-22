公務員過境中國須先申請 內政部：配合陸委會函釋修正

2019-09-22 16:19

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部近日修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，特定政務官與公務員未來若過境中國轉機，都必須事先申請及事後通報。內政部政務次長陳宗彥強調，本次內政部僅是依據陸委會函釋內容，將法規設計得更完整，沒有其他特殊考量。

據了解，目前我國公務員、政務人員及地方首長等，進入中國均需事先經主管機關同意及向內政部遞交申請表，返台後還要填寫返台意見反映表，說明有無與中方簽訂協議或與特定人士接觸。本次修正的新規定則是把轉機、搭船也納入規範，無論是入境轉機或過境轉機，都需要申請許可及報備。

移民署今說明，本次修正是根據陸委會在2017年1月26日的函釋，根據函釋內容，不論過境轉機或不過境轉機，均應視為進入中國。而其中僅現職政務人員、直轄市長及涉密人員，赴中事由會有限制，其餘公務員均可在申請許可或報淮後，以中轉事由赴中。

內政部表示，新規定僅針對過境中國大陸，在香港轉機者不在此限，其中簡任11職等以上的未涉密人員，必須在預定赴中2個工作日前申請，政務人員必須在預定赴中7個工作日前申請，小三通政務人員則須在預定赴中3個工作日前申請。

若是因為颱風而迫降中國，內政部表示，因為此為不可抗力事由，依「行政程序法」等規定，移民署初步認為可事後報備，後續將針對此議題與陸委會等單位研商。

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