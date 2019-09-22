蔣中正都做不到.... 蔡英文：過去總統做不到，我來做

2019-09-22 14:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統今天早上至新北市連跑4個行程，最後一個公開行程赴中和力行福德宮參拜。蔡英文致詞時頻打政績牌，表示政府成功防堵非洲豬瘟、口蹄疫拔針，積極發展自主國防，今年第二季經濟成長為4小龍第一，若現在投資的規模和動能繼續，台灣可以維持10年的發展，更說歷任總統做不到的事情，她一項一項完成，讓台灣不會被過去留下來的問題綁住，能夠往前邁進。

蔡英文今天在立法委員江永昌、新北市議員張維倩以及張志豪陪同下至中和力行福德宮參拜，並為廟方替土地公像新打造的龍頭杖揭幕。近百民眾爭相和蔡英文握手，大喊總統好。

蔡英文致詞時，表示政府嚴防非洲豬瘟，更讓口蹄疫拔針，讓台灣成為非疫區，最快明年就可以出口豬肉。

蔡英文提及自主國防議題，表示台灣自造的教練機原型再過幾天就會亮相；更說從蔣中正擔任總統以來，就想要購買、自製潛水艦，現在海軍已經做出設計圖，並在興建廠房，潛水艦再過幾年就能服役。

蔡英文說，台灣今年第二季經濟成長是亞洲4小龍第一名，全年也將是4小龍之首，是睽違多年的好成績；另外，今年一月至今台商回台投資超過6千億元，創造大量就業機會，加上前瞻基礎建設計畫，讓台灣整體投資進入大爆發的時代，維持現在的投資規模和動力，台灣將能維持10年的發展。

蔡英文也說，投資、建設大增同時，國家負債沒有增加，更是有史以來最尊重財政紀律的政府，過去22年沒有政府敢編，但明年政府要編的就是歲出、歲入平衡的平衡預算，不讓債留子孫。

蔡英文最後表示，未來4年還有更多事情要一起做，呼籲民眾共同守護台灣主權以及民主自由，讓台灣在中國步步進逼之下，變得更強大。

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