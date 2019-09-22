葉匡時澄清：韓市長沒歧視移工朋友

2019-09-22 14:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局今日舉辦「印尼文化嘉年華園遊會」，有東南亞美食與台灣小吃園遊攤位，吸引移工、新住民及市民朋友近3千人參加。副市長葉匡時致詞時趁機澄清，韓市長沒有歧視移工朋友和新移民，是輿論誤導，他並感謝移工朋友對台灣經濟發展的貢獻。

副市長葉匡時致詞重申，針對近來國內部分輿論刻意誤導，導致外國朋友誤解移工政策，表示遺憾與譴責，勞工局近期並已透過相關網路平台對印尼朋友做出說明，轉達市長的重視與關懷，強調市長對於外籍移工和新移民朋友，並沒有任何歧視意思，對於到台灣來的新住民、製造業及營造業等移工朋友對台灣的貢獻，非常歡迎也非常感謝。目前台灣新生兒有七分之一都是來自新住民婚姻家庭關係，他不可能也不會對於新住民與外籍移工有任何歧視意思。韓市長未來的移工及新住民政策，一定比現在更好。

「印尼文化嘉年華園遊會」，規劃有東南亞美食與台灣小吃園遊攤位，藉由美食增加文化交流，還有印尼樂團歌舞表演、體驗穿戴印尼傳統服飾，拍照留念，吸引移工、新住民及市民朋友近3千人參加。

王秋冬局長指出，感謝各國移工朋友對台經濟發展貢獻，高雄是個友善好客的國際城市，維護多元文化、促進族群平等，是我們共同的信念。目前高雄市移工有6萬多人，其中印尼籍人數最多有2萬2千人，勞工局除了提供移工朋友法令及生活諮詢外，也不定期舉辦體育休閒活動與文化傳統節慶，讓移工朋友在辛勞工作之餘，也有適當的休閒娛樂，保持身心健康。

嘉年華活動非常的精彩，有印尼樂團歌舞表演、中山工商國際學生的傳統服飾走秀、傳統趣味遊戲競賽、體驗穿戴印尼傳統服飾，拍照打卡留念，還有政府法令宣導有獎徵答、各式的東南亞美食與台灣小吃攤位，以及平板電腦等多項抽獎活動，吸引許多市民朋友熱情參與。現場移工在活動中巧遇同鄉，開心相擁聊不完，一起品嘗許久不見的家鄉味。還有市民媽媽帶著長輩、小朋友以及看護移工全家人一起來參加趣味競賽，讓小朋友認識印尼文化，移工朋友很感謝市府舉辦此一活動，讓他們能夠在假日同歡，一解思鄉之情。

勞工局也預告將於11月2日在楠梓加工區莊敬堂舉辦菲律賓文化面具節活動，歡迎市民朋友踴躍參加！

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