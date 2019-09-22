高市議會質詢準時6點半下班 陳其邁嘆︰哪有這種涼缺？

2019-09-22 12:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市議會召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間6點半下班，遭批是護航韓國瑜。行政院副院長陳其邁今天上午受訪時感嘆說：「時間到了就下班，哪有這種涼缺？」

高雄市議會前天召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間6點半下班。民進黨議員康裕成批是「國民黨幫韓國瑜剝奪議員的質詢權利」，根本是護航韓國瑜，故意放水，「避免草包被考倒！」。民進黨高雄市議會黨團也發表不承認黨團協商的聲明。

行政院副院長陳其邁今天上午在高雄參加「輔導機車行升級轉型說明會」，接受媒體聯訪時，被問到對這件事情的看法？

陳其邁說，市議員公職都是領人民納稅錢，開會本來就是義務，時間到就下班，這不是市民繳稅給市議員，要他們做的事情。

陳其邁感嘆說：「時間到了就下班，哪有這種涼缺？為了韓市長要選舉，來改變原來的質詢規則，當然人民會有疑慮，因人設事」。

陳其邁說，韓市長的想法如何？他應講清楚，政府官員包含市長，應接受市議會的監督，在地方制度的設計、監督制衡的原理來說，「議會質詢的規定，要議會通過來更改，不是幾個人門關起來，就決定議會質詢方式」。

陳其邁表示，「天呀，這樣高雄市議會對高雄市政府的監督，當然會讓很多人覺得是不是有護航之嫌，所以還是要考慮到人民的權益。」

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