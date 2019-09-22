造謠小英學歷 管媽：利用台灣人被殖民的小媳婦性格謀利

2019-09-22 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文畢業於倫敦政經學院（LSE），並曾在國立政治大學任教，卻有多名有心人士不斷質疑小英學歷造假，儘管蔡英文都已出面闢謠澄清，仍是有人緊咬不放。對此，民進黨立委管碧玲則砲轟，指控小英學歷論文造假時，就是在指控倫敦政經學院乃至教育部、政大、中選會「包庇」。

管碧玲今日在臉書撰文指出，面對當前有心人士聲稱小英「假學歷」的操作，就是深諳台灣人「台灣郎，媳婦仔性」（台語）的自我否定性格，進而操縱、以謀取自己的政治利益。

管碧玲說，若指控蔡英文的學歷造假，就是在指控倫敦政經學院、政治大學、教育部以及中選會都在包庇蔡英文。面對此事，管碧玲直呼「絕對不可能」，面對這種荒謬的指控，卻不斷出題要求蔡英文自清，這些附和的人就是「明知為假卻搭便車加害小英」。

管碧玲也說，她和先生都抓過假學歷和假論文事件，當時所有涉及的相關機構，都證明他們的證據是對的，所以才能一槍斃命，但蔡英文的學歷，相關機構都證明「是真的」，卻仍有人不斷緊咬。

管碧玲表示，台灣人這種自我否定性格，正充斥整個社會，「台灣人的民族性，還殘留著殖民統治的小媳婦性格而不自知嗎？」現在正是有人利用台灣人這樣「奴性邏輯」、甚至不惜利用假訊息操縱輿論。她也痛批，這種「小媳婦性格」的操縱有政治利益，難怪發揮到極致，甚至不惜用「造假」為手段了。

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