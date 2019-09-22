台灣非中國一部分！以色列學者撰寫首本希伯來文台灣專書

2019-09-22 11:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕希伯來大學羅斯柏格國際學院兼任教授米德茲尼（Meron Medzini）正在撰寫第一本希伯來文的台灣專書。米德茲尼說，書中將介紹台灣的民主政治、產業發展、經濟轉型與教育體系等，「有許多值得以色列人認識和學習」。他並提及，兩岸關係是放眼世界都沒有的獨特狀態，他無意透過此書表達評論，而是著重介紹台灣，「台灣不是中國的一部分」。

現年87歲的米德茲尼是資深以色列學者，教學生涯超過50年，主要教授與研究以色列外交政策、亞洲關係及以色列政府與媒體關係等，在海內外發表過6本書、超過80篇學術論文。米德茲尼除了學術經歷豐富，更曾擔任艾希科爾（Levi Eshkol）、 梅爾（Golda Meir）與拉賓（Yitzhak Rabin）等3位以色列總理的發言人。

米德茲尼正在撰寫第一本希伯來文台灣專書，近日訪問台灣進行最後取材，該書預計於今年底前出版，「封面我還沒決定，但會放入台灣的地圖與國旗元素」。米德茲尼長年教授亞洲關係，卻苦惱於缺乏希伯來文的台灣資料，「有介紹中國、日本、韓國的書，但卻沒有關於台灣的，只有在旅遊書裡帶過，學生又懶得讀英文」。

米德茲尼於是決定自己著手撰寫，「這是一本為高中生和大學生編寫的教科書，約1萬6千字，不會有註解或太多表格」。米德茲尼強調，他不會在書中帶入任何創見、也不會為歷史做出新的詮釋，重點在於向以色列人介紹，「有一個地方名字叫台灣，而且他們的故事有許多值得我們了解和學習」。

米德茲尼說，書中將台灣歷史切入，介紹台灣如何從戒嚴專制轉型成為今天的民主政治、如何發展高科技產業、經濟轉型、土地改革與教育體系等。他相當肯定台灣的政治轉型節奏，透過明確的目標與漸進式前進，加上經濟成長與外交拓展，「且無需透過戰爭，你們做得真的很好」。

米德茲尼受訪期間正是台灣剛與索羅門群島斷交之際，他也在訪談中提及此事說，台灣是全球前20名的經濟體，斷交事件羞辱了這個國家，「但這對台灣的經濟地位有任何影響嗎？每個國家都有優先課題，不要浪費時間在索羅門了」。

米德茲尼也曾多次訪問中國，並在人民大學擔任客座教授。他說，兩岸關係是放眼世界都沒有的獨特狀態，「你們語言文化都相通，但制度截然不同」。他認為中國的改變「已經開始」，但時間將拉得很長，甚至到數十年之久。他強調，他無意透過此書評論國際關係，而是著重介紹台灣，不過他也直言，此書將明確區隔台灣與中國，「台灣不是中國的一部分」。

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