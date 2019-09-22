彭文正疑LSE遭外力介入閉館 網友打臉：看不懂英文？

2019-09-22 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人彭文正近期重砲指控總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學歷涉嫌造假，21日更在網路直播節目指稱LSE圖書館將封館一個月，隨即也有人在PTT貼文稱圖書館「禁止造訪」是因遭到外部力量介入。不過針對這項傳聞，立刻有網友打臉，指公告所說的是僅限在校生使用，而不是閉館一個月。

彭文正昨（21）日在其YouTube頻道「政經關不了」發布影片，指近期正逢學歷造假爭議，LSE卻恰巧要將圖書館關閉，僅限博士生能使用；他質疑鄰近開學，為何反而特地閉館，不讓其他大學生或碩士生也能使用，並暗示此舉巧合，恐是被外力介入所致。

昨晚間9點51分也有網友在PTT爆掛「LSE圖書館宣布封館一個月」，稱開學旺季忽然宣布封閉圖書館，「甚至LSE自家的大學部和碩士生都不能借閱，嘻嘻」。不過這則PO文 隨即遭其他網友打臉，指「沒關閉吧？他不是寫因逢入學期間，改限制給英國學生進入，校外學術人士請依程序申請嗎@@？」、「明明自己都找到公告了，為什麼還能看不懂」、「就可以正常使用，是限制非LSE的外校」、「八成看完歪經跑來高潮的」、「英文到底有多爛XDDDD」、「笑死只會帶風向」等。

有網友更挖出去年的紀錄，指先前LSE在開學前也發布過類似公告，並說「幫樓上連結補圖，明明每年入學期間本來就是限制給在校生使用的。我現在開始覺得彭文正是不是看不懂英文了」、「拜託要打論文議題就好好正當的打，不要用這種造謠的方式，只會讓LES看不起台灣人甚至台灣學生好嗎…」。

LSE 台灣校友會也發出聲明表示，「近日輿論將關懷焦點置諸於母校是否曾以不嚴謹的審查方式，通過校友的學歷資格，直接或間接質疑母校的公信力及聲譽，已造成校方及不少母校或其他英國校友，個人及其家人，在個人信譽、生活及職場上，承受莫名曲解與困擾。」並強調「沒有任何一位，經過學校驗證、合法取得學位的留英校友，應該遭受這樣對待。」、「期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。」

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