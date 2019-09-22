小英論文遭藍營攻擊 洪耀南：在質疑蔣經國主政的國民黨？

2019-09-22 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文博士論文遭質疑造假，國民黨近日更傳出內部有「黑英計畫」，要黨內猛攻總統蔡英文論文。針對此事，台灣世代智庫執行長洪耀南以「國民黨只剩抹黑蔡英文學位一招」一文投書媒體，指國民黨拿蔡英文的學歷大作文章，等於在質疑蔣經國主政底下的國民黨政權。

洪耀南投書《上報》 ，提及國民黨在2011年12月，也就是總統投票日前一個月大打「宇昌案」，即使蔡陣營列舉公文自清，多位生技大老也現身說明始末，但證明蔡陣營清白之時已是敗選後的2012年8月。然而，國民黨在2016大選改成抹黑蔡英文炒作內湖第六期重劃區土地，蔡陣營對此公佈她20年來的財產變動，呼籲國民黨總統候選人朱立倫跟進。

洪耀南指出，沒有想到國民黨現在的抹黑更加低下，竟是質疑蔡英文的學歷，日前曝光的「黑英計畫」內容，國民黨擬全力質疑蔡英文的論文，儘管副主席郝龍斌提醒，當年學歷查核非常嚴謹，委婉建議黨內不應追打，卻仍有人認為，不應放過這機會，只因為「當年宇昌案真相大白後，蔡英文已經落選了」。

洪耀南質疑，蔡英文是在1984年頂著倫敦政經學院的學歷返國，她的畢業證書須經外館認證，在政大任教的資格也要教育部審定，洪耀南反問國民黨：「當時的外交部長是朱撫松、教育部長是李煥，難道國民黨想指控蔣經國總統執政時期的國民黨政權是蔡英文共犯？」

最後，洪耀南則直言：「雖然網路時代，透過line群確實能把假新聞，滴水穿石的擴散，甚至讓支持者相信。如果國民黨對蔡英文的攻擊，只剩這種違背常識的造假學歷，那也是墮落到令人啼笑皆非。」

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