獨家》史明海外流亡41年多次往返台灣 秘照曝光！

2019-09-22 06:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕永遠的革命者、台灣獨立建國運動先驅史明，本月19日深夜享嵩壽103歲過世，為其忘年之交的屏東縣枋寮鄉前鄉代林水華聞訊相當悲傷，而林水華珍藏20多年前和史明合照的珍貴照片，其中竟可解史明世居台北，卻在「北返」經過台南新營收費站遭警備總部逮捕的世紀大謎，「台灣最後一位黑名單」的返台紀錄可說是彌足珍貴。

本名施朝暉的史明，前天享嵩壽103歲仙逝，致力於台灣獨立的他被尊稱為「台灣歐吉桑」，早年因政治理念遭國民黨政府通緝逃亡日本，被日本政治庇護並經營「新珍味」賣麵食，生意佳雖賺了不少錢，力促台灣獨立建國運動的他，在麵店頂樓寫作台灣史書不輟，更成立「獨立台灣會」，因此「新珍味」也被視為海外培訓和資助台灣獨立運動的基地。

坊間傳言史明潛返冒著通緝補抓風險而台灣是在1993年10月26日，而林水華珍藏的照片就有1張於當天拍攝，由於當時史明仍被通緝，堪稱是史明潛返回台後的首次曝光紀錄，也展現兩人好交情。

林水華說，自己和史明於黨外活動認識，後來進一步熟識，他曾數度到日本新珍味為史明打氣，解嚴後執政的國民黨仍視史明為叛亂份子，因此史明只能透過秘密管道台、日兩邊來回，也曾數度遠赴枋寮，就是因為兩人早已建立忘年好交情，每次史明到枋寮就會住上1週，1993年10月26日的照片當時是他帶著史明到枋寮四處散心，也在1棟土造瓦片屋前留念。

林水華的太太也是現任鄉代的林鳳春指出，史明於1994年6月前來恭賀林水華當選鄉代，不料疑似早已遭警備總部跟蹤，並在史明北返時於台南新營收費站逮捕，還好這位憾動所有台灣人人心的「台灣最後一位黑名單」，最終是以保釋結案獲釋，而史明78歲時也曾赴枋寮，他們招待他去爬附近的鯉龍山，而這個行程讓史明直到2017年的百歲大壽都畢生難忘，當時林氏夫妻特地赴台北祝壽，林鳳春問「記得爬山的事嗎？」，記憶力驚人的史明也幽默回說：「那時候不是我爬山，是你們幫我推上去的」。

林鳳春說，警備總部逮捕史明的時間已不可考，也因此只能從照片回憶，發現目前有關坊間流傳這位本身就是台灣獨立建國史的「台灣歐吉桑」生平，看來尚未完整，她也語重心長指出，台灣歐吉桑一生為台的犧牲奉獻毫無怨言，反觀現在部分人為了政治利益就怨天怨地，令人感慨。

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