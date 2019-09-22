韓國瑜面臨大麻煩？ 黃創夏驚曝內幕：這是國民黨最怕的

2019-09-22 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘日前宣布退選後，讓藍營不少人鬆了一大口氣。沒想到有不少郭台銘支持者卻對國民黨總統參選人韓國瑜產生不滿，甚至喊話「無郭不投」。對此，資深媒體人黃創夏公布「鐵郭粉」的老虎軍團後援會內部民調表示，郭台銘不選了之後，只有0.1％願意投給韓國瑜，黃創夏也直言：「這就是你們國民黨最怕的」！

黃創夏日前在政論節目「新聞面對面」表示，郭台銘宣布不選後，老虎軍團後援會內部發起投票，參與活動的4000人中，有42.9％「吳郭不投」、13.3％「無郭投英」、在韓國瑜臉上蓋下去（投廢票），或者柯文哲出來會投給柯的有43.7％。而要投給韓國瑜的僅有0.1％。黃創夏也直言，「這就是你們國民黨最怕的」！

黃創夏說，現在郭、韓之間的問題恐怕真的很嚴重，這也是韓國瑜的真正問題，「他現在沒有郭台銘當墊背了」，要逼朱立倫來當墊背，但朱立倫也很聰明，黃創夏說，現在就如民進黨講的「進入了射程範圍」，如果韓國瑜不做好準備，砲火會越來越大。

對此，郭台銘幕僚高虹安說，老虎軍團是很鐵的郭粉，這段時間裡面，看到郭台銘受到的委屈，心裡面對韓國瑜有一種比較憤怒的情緒，對於僅有0.1％願意投給韓，她並不意外，「我能夠理解他們的感受」。

高虹安也指出，郭台銘內部原本民調有25％得票。在這25％組成中，郭粉原本屬於民進黨支持者的約僅5％，另外有9％是支持國民黨，11％沒有政黨傾向；結果郭台銘退選後，25％中僅剩下4％願意支持韓國瑜，不投的9％，反而有12％將投給蔡英文。

高虹安說，有趣的是，郭粉組成中，僅有20％是民進黨支持者，但最後卻有將近一半郭粉是「沒有郭就投蔡」。高虹安認為，這是一個很可怕的現象，「其實現在郭粉與其投韓市長，還不如轉向去投蔡英文」。

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