糗！少年隊小編忘切帳號批小英 南市警長周幼偉震怒

2019-09-22 00:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局少年隊的粉絲專頁突然轉貼特定政治傾向粉專的貼文，貼文是拍下一名老婦在捷運上，卻沒有年輕人讓位，內文指出「現在年輕人都說老伙仔有問題，您們看看啦」，這篇轉發貼文上架半天都沒人發現，直到基進黨台南市黨部發現並截圖，批評少年隊轉發假新聞，且違反行政中立，引起市府重視，市警局今日深夜親上火線道歉，並指出是因為粉絲專頁管理人員忘記切換帳號的疏失，市警局長周幼偉更是震怒，直指如有再犯者嚴懲不貸。

市警局少年隊今天轉PO了一篇貼文，與業務不相關，而且是轉發特定政治傾向的貼文，原來是粉絲專頁管理人，忘了切換個人帳號，誤用粉絲帳號轉發貼文，但是粉絲管理人員卻沒有發現，讓這篇貼文上架了大半天，直到基進黨轉PO才急忙刪文。

基進黨市黨部指出，這篇貼文的照片經過查證，是在2015年開始流傳在網路上，且此照片的發生地甚至不在台灣，事發地點其實在香港，結果卻在台灣被用來做為惡意攻擊的手段，是名副其實的假新聞，轉貼的警察單位也違反行政中立，建議民眾發現貼文，先求證，以免成為假新聞的共犯。

基進黨批評警方的PO文引起很多民眾注意，甚至是標註市長來關心，少年隊長蔡宗憲剛上任2個月，發現切換帳號糗事，急忙出面道歉，並澄清是粉專小編忘了切換帳號，致上十二萬分歉意，少年隊絕對會負責，並且不會讓這件事再發生。

不過這個澄清網友不買帳，要求市警局出來面對，市警局公關室也馬上通報局長周幼偉，並且留言道歉，同時會檢討疏失、追究相關責任。局長周幼偉則說，未來會嚴格要求警察同仁，不可在群組或臉書傳遞假消息，更不能違反行政中立，如有再犯者絕對會嚴懲。

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