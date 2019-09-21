保護台灣民主自由 在日僑領支持蔡英文連任

2019-09-21 23:32

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕中國拔除台灣邦交國、意圖介入明年總統大選等蠻橫的作法，引起在日台僑的危機感，「全日本台灣連合會」會長趙中正21日在「日本李登輝之友會」舉辦的演講會中表示，明年的總統大選是民主主義與強權獨裁的對抗，呼籲全球自由民主國家支持徹底實踐民主主義的蔡英文總統連任，並敦請日本早日制定「日台關係基本法」邀請蔡英文總統訪日。

今年9月東京成立「日本蔡英文後援會」，趙中正以全台連會長身分受託擔任後援會會長職務，他表示，明年總統選舉若由蔡英文以外的候選人當選，中國勢力會更明目張膽介入台灣，這將是悲劇的開始，為了保護全世界的民主自由，這場選舉絕對不能輸。

對於獨派團體「喜樂島聯盟」決定推出前副總統呂秀蓮參選一事，趙中正會後接受訪問時表示，他覺得「很傷心」。去年4月喜樂島聯盟高舉「獨立公投、正名入聯」的目標成立時，趙中正曾大力支持響應，但對喜樂島推出總統候選人「只是為了拉下蔡英文」一事他到感到失望，趙中正表示這已違反他的初衷，他說，當初支持的理由是希望能在背後幫蔡英文總統做她不能公開做、公開說的事，他希望台灣人能團結一起對抗中國。

除了台僑對明年大選充滿危機感，日本友台人士也很關注，長期觀察台灣政治的東京外國語大學教授井尻秀憲表示，上屆大選前有太陽花運動，可以看出中國幾乎放棄介入，所以包括在中國的台商很多人都投給民進黨，但這次大選中國介入的方式有所改變，例如國民黨總統初選原來找不到人選，韓國瑜的出現可以說是非常突然，他認為這應該是中國介入所致。

支持台獨運動逾50年的台獨聯盟日本本部顧問小林正成接受訪問時也強調，台灣總統大選不只是台灣人本身的問題，而是地球全人類的問題，他強調台日是命運共同體，如果讓習近平併台的野心得逞，未來台灣海峽、巴士海峽、東海和南海都會變成中國的內海，攸關日本生存的海上運輸路線將遭封鎖。

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