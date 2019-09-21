小英總統選情穩了？卓榮泰：現在穩定 絲毫不敢樂觀

2019-09-21 20:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選近期民調，多呈現蔡英文總統持續領先高雄市長韓國瑜局面，對於總統大選選情？民進黨主席卓榮泰今日接受民視「新聞觀測站」節目專訪表示，總統選情只能說「現在是穩定，絲毫不敢樂觀」，各方力量最後是集結或分裂，目前還沒有定論。

卓榮泰指出，雖然目前還沒有定論，不過國民黨候選人出現很多狀況，藍營也知道信賴不下去，沒有辦法贏得台灣人民信賴，所以選情不如去年那麼好。

卓榮泰提及，中國未來會使盡各種手段，企圖對台灣選舉造成影響，一再用這種方式要對台灣選舉造成影響。不過從歷史來看，台灣人民在越壓迫環境下，越能彰顯主體性，會穩定來走完這個選舉，「我們有信心，但絲毫不敢樂觀」。

至於在「蔡賴配」可能性方面？卓榮泰則說，目前任何可能性都存在，他們聯繫都存在且進行的，但是賴前院長怎麼樣投入這場選舉，或怎樣來幫助這場選舉，什麼樣的位子 什麼樣的工作，這是以後的問題，一定要拜託賴投入這場選舉。

卓榮泰分析，在立法委員選舉中，賴可以帶動南部很多立委選情，至於蔡總統找什麼樣的副手，那完全是她的權利，民進黨在她沒有發出訊息之前，我們是不會對外說，或做其他建議，分析上當然都會有，但應該留給總統一個空間。

此外，對於本週內斷交兩個邦交國，卓榮泰指出，這個是在中國計畫中，比方說香港事情很棘手，它也不能讓步，也強硬不下去，國際對它的觀感就不一樣。現在看到台灣選舉在即，短時間內用這種外交壓迫，至少產生兩個方向成果，一個是介入選舉，一個是擴張霸權。

卓榮泰分析，台灣選舉很清楚可見，在台灣搖旗吶喊的背後有一個很大力量支撐他們，另外還有霸權力量的擴張，從亞洲、歐洲、非洲等地，中國在一帶一路受挫後，開始在南海和印太展現軍事、政治力量。

現在更直接侵入南太平洋，中國有計畫也不怕挑戰美國，台灣剛好在折衷前線會面臨更大衝擊，政府應該更強硬表達，不是要懼怕，也不要讓人民恐慌，要用民主力量站起來，讓世界看見台灣。

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