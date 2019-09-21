習近平沒要馬一國兩制？ 林濁水打臉韓國瑜：搞錯了

2019-09-21 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國金錢利誘連奪我2友邦，總統蔡英文對此強調台灣不可能接受一國兩制；國民黨總統參選人韓國瑜今受訪則說，過去馬總統執政也沒有接受過一國兩制，把問題推給一國兩制是推卸責任。對此，前立委林濁水表示，韓國瑜搞錯了，2014年中國領導人習近平就大嗆一國兩制，且還特地在統派人士前面嗆給馬聽的。

針對蔡總統強調台灣不可能接受一國兩制，韓國瑜今下午到屏東天使花園參訪蘭花產業，接受媒體聯訪時表示，一國兩制對他來說，「過去沒有，現在沒有，未來也不會有！」他也舉馬英九為例，他說，「馬英九執政8年，什麼時候接受一國兩制？」要政府不要把一切的問題都推到一國兩制。

「韓國瑜說馬英九當總統，北京有要台灣一國兩制嗎？」林濁水在臉書表示，是總統做到和馬英九一樣「鬼混」還不夠還要被弊封「無恥」，北京才不會要台灣一國兩制嗎？還是因為馬接受九二共識？

林濁水指出，韓國瑜搞錯了，2014年習近平就大嗆一國兩制了，而且還特地在統派人士前面嗆給馬聽的。可見馬的九二共識不統不獨根本不算什麼，進一步主張促統和主張九二共識，習都一視同仁。

林濁水說，韓國瑜不知道2014年習的大嗆一國兩制？「不是太鬼混了。當然鬼混，只是怪草包鬼混，似乎沒有什麼意義」。

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