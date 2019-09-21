為何沒有台灣民族主義？游盈隆悼史明 盼後人實踐其主張

2019-09-21 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣獨立建國運動先驅史明昨天深夜辭世，各界人士紛紛公開向老前輩致意。台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書上表達哀悼，更拋出「為什麼台灣沒有台灣民族主義？」一問，盼世人能實踐史明的主張、回答他的疑問。

游盈隆今天在臉書分享他與史明先生的回憶，初見面於1987年的美國友人住處，經過和史明一夕長談，讓他對這位傳奇人物留下相當深刻的好印象。他讚賞史明「表裡如一，樸實、誠懇、自信且充滿理想熱情，是典型的革命家。他滔滔不絕地談台灣史、談左派思想、談台灣未來，更展現理論家的風範」。

那夜，游盈隆印象最深刻的是史明說過「凡事要從現實出發，而不是從大腦出發」、「台灣需要民族主義，也就是要發展台灣民族主義」，並指出，前者是馬克斯思想的精髓，後者是他對當代民族國家興起的體會。

游盈隆透過貼文表達對史明的敬意「如今史明先生走了，一定有無數來自各界的悼念，其中有誠摯的，有偽善的，還有流於形式的」，游盈隆說明，史明先生抑鬱而終，是可敬的台灣獨立運動者，他一生推動台灣民族主義，但並沒有獲得可觀的社會響應，他力挺的現任總統蔡英文對台灣民族主義不置可否，自然也無成效可言。

游盈隆表示，但史明先生從無怨言，他帶著無比堅韌的意志和無窮的理想走完這一生，他無疑是個頭腦清楚的馬克斯主義者、絕不妥協的理想主義者、和最熱愛台灣的愛國主義者，是值得後輩推崇、景仰和學習的對象。

游盈隆不禁想問台灣知識界與民主運動界一個嚴肅的問題，如今，史明先生已撒手人寰「為什麼台灣沒有台灣民族主義？」，他解釋，雖然台灣已有還算普遍但稍嫌單薄的「台灣認同」，但距離「台灣民族主義」還有著遙遠的距離。

游盈隆強調，史明先生已瀟灑走完他的人生路，但他念念不忘的主張和問題，還是需要後人去回答、去實踐，這才是追思他最好的方式，也是讓他最窩心的方式。

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