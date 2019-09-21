中國打壓台灣 蔡英文：不會因執政人不同而改變

2019-09-21 15:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統蔡英文今天對史明病逝表達不捨及哀悼，強調中國想要主導，台灣就是首當其衝，提醒國民黨中國打壓台灣不會因為不同的人執政而不同，面對邦交國斷交，台灣不能用主權讓步或大量金錢買外交。

總統蔡英文今天到北港和鄉親面對面，除參加北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽，並贈匾「惠澤廣溥」北港鎮安宮、品嚐北港小吃，還順便為自己和立委蘇治芬連任拉票，行程滿檔。

蔡英文說，他執政以來致力外交工作，對邦交國提供真心誠意的協助，對於非邦交國也是盡力幫助，因此目前是台灣有史以來國際支持最強的時刻，至於高雄市長韓國瑜所說的「萬金油」理論，她根本不知道那是什麼意思。

蔡英文表示，中國對台灣的打壓不會因為不同的人執政而不同，中國打壓台灣，希望台灣低頭，是從來不會間斷的事情，但要用主權讓步和大量的金錢去維持邦交，相信是很多台灣人民不能接受的事。

蔡英文重申，面對中國的打壓，她要告訴國民黨，大家都是站在同一條船上，是大家要團結的時候，不是選舉時才拿來作為政治操作的議題，至於「中共代理人」的問題也正在立法院討論，更應該要特別重視反滲透等議題。

現場更有支持者拿出4年前支持小英總統的布偶請蔡英文簽名，北港鎮安宮則贈送總統「台灣要贏」，也有許多民眾高舉支持看板，預祝她連任成功，氣氛相當熱絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法