新北校園兵役巡迴服務 助特教生擺脫免役邊緣人

2019-09-21 17:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府民政局創設「特教生兵役校園巡迴服務專案」，利用親子日進入校園與家長面對面說明役男需知，現場收件並於一個月內回覆是否免役，讓家長提前了解家中特教生是否需要服役，避免沒有身心障礙手冊或是重大傷病的身障生，被判定為正常體位而入伍。

民政局指出，今年特教生校園巡迴服務的學校，包括板橋高中、丹鳳高中、三重商工、淡水商工、新北高中、能仁家商及鶯歌工商等7所學校，上半年總計有139位特教役男及家長參與，收件52件，其中有41件取得免役資格。

民政局強調，智能不足或是學習遲緩，如果沒有主動提供診斷證明書，在體檢時不容易檢查出來，導致一般學校特教生淪為「免役邊緣人」；過去其他縣市縣市曾有特教生役男因不擅表達自身狀態，體格又是正常體位，直到進入部隊服役後，無法適應團體生活才發現智能不足被驗退。

民政局長柯慶忠說，特教生校園兵役宣導是協助兵役問題收件，並安排後續兵役體檢事宜，提供兵役法令諮詢，以「一條龍」的方式輔導符合免役體位的特教生取得免役資格，免去家長為了提供社政單位證明來回奔波之苦。

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