中國5天內奪我2友邦 學者預測川普可能10/1前回擊

2019-09-21 15:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國5天內奪我兩友邦，陸委會諮委、台師大政研所教授范世平在臉書表示，「拿索羅門、吉里巴斯建交當建國70週年重大政績，會不會太丟臉一點」。他並分析，美國這次很在意索羅門與台灣的邦交，因為中國若拿下可能威脅到關島，結果美國敗北；現在中國再次出手。所以川普肯定會回擊，搞不好就在10月1日前。

范世平說，這一週，台灣丟掉了索羅門與吉里巴斯兩個邦交國，蔡英文表面上很生氣，心裡面當然暗爽，「中國又來助選了」。蔡英文一定說，「中國打壓我來幫韓國瑜助選」；而韓不敢罵中國只會罵小英，當然就被對號入座了，有苦難言。

范世平解釋，1996年江澤民不滿李登輝，在總統大選前文攻武嚇，結果李當選；2000年朱鎔基不滿陳水扁，在總統大選前恐嚇台灣人別投扁，結果扁當選。之後胡錦濤學乖了，只要台灣選舉前都不出聲，以免害了國民黨。

范世平解釋，這次習近平再度要幫蔡英文連任，證明習放棄了國民黨。但可悲的是，習為了在10月1日前衝「建國70年國慶業績」，砸大錢買走了64萬人的索羅門與10萬人的吉里巴斯。因為習的政績乏善可陳，加上連豬肉與香港都處理不好，真有點「飢不擇食」了。江澤民與胡錦濤一定覺得，「你老習就只有這點能耐？還想幹一輩子？」

范世平認為，中國外長王毅真是「低級紅」，在中國這種「碩大就是美」的文化下，拿索羅門與吉里巴斯這種蕞爾小國建交來當習近平的偉大成就，反而凸顯習在外交上的無能，「要砸錢誰不會？」

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