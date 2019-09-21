不顧高雄治安亮紅燈台中拚選舉 韓國瑜：沒有街頭槍戰這回事

2019-09-21 14:18

〔記者張軒哲／台中報導〕高雄近期出現槍擊案、砸店等案件，被批評治安亮紅燈。但市長韓國瑜今日仍北上台中拚選舉。韓國瑜強調，歡迎大家來高雄玩，高雄治安沒那麼差，絕對沒有街頭槍戰這回事。

韓國瑜今日行程滿檔，上下午南北奔波，但民眾質疑他不顧高雄治安，還南北奔波救選情。他因下午還要到屏東縣跑行程，上午9點40分就抵達清水紫雲巖，比預定時間提早20分。他參拜觀音媽祖後，隨後在「台灣寺廟金蘭會」活動致詞強調，歡迎大家來高雄玩，高雄治安沒那麼差，絕對沒有街頭槍戰這回事，高雄好吃又好玩。

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