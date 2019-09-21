「學會當人才能當台灣人」 學者李忠憲PO文悼念史明

2019-09-21 12:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台獨前輩史明辭世，向來會在臉書PO文抒發時事觀感的成大學者李忠憲，今（21）日也以這位歐吉桑前輩說過的這句話「學會當人才能當台灣人」，表達悼念致敬。

李忠憲說，被史明歐吉桑過世的消息洗版，努力一輩子，雖然沒有在有生之年可以看到自己的成果，但是散播自己的思想，也有100多歲的長壽，人生勉強也可以算是不完滿的完美。

李忠憲說，史明這句話「我們要先學會當人，才能當台灣人」，充滿人生智慧，要學會做人就非常的困難，學會做人之後還要當台灣人就更加的困難。

他相信史明的這句話才是關鍵，我們到底成為什麼樣的人，這塊土地上到底有什麼樣的人，才是決定有沒有台灣人存在的空間。

李忠憲也分享自己「要怎樣才能學會當一個人」，建議有幾個階段，要滿足基本的身體需求，呼吸空氣、飲食睡覺、運動鍛煉等；滿足個人基本的安全需求，避免危險、找到養活自己的工作；培養自己的自信心和自尊心，個人的人性尊嚴不可受到侵犯，訓練自己的能力，先讓自己看得起自己。

驗證自己本身的存在，有人身安全、建立健康的人際關係，具備獨立思考的能力；學習愛人與被愛，從身邊的伴侶小孩朋友開始，逐漸往外拓展到整個社會。

李忠憲並在文未圈重點，「向史明致敬」、「學會做人是一輩子的修煉」．「有偉大的人民才有偉大的國家」。

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