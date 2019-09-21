號召各行業相挺韓國瑜 藍營將成立60多個後援會

2019-09-21 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕因應明年總統大選，國民黨規劃按照行業、社團類別幫總統參選人韓國瑜成立至少60多個國內後援會，同時為強化韓國瑜政策牛肉與各行業別、社團的意見聯結，藉此爭取認同與支持，韓國瑜國政顧問團相關對應領域的政策組別會透過座談會蒐集意見，納入政策白皮書。

在海外部分，藍營早於8月底前，就已經在休士頓、紐約、舊金山等美國各大城市，加拿大溫哥華、多倫多以及澳洲墨爾本、雪梨等地，成立15個海外後援會，9月後陸續還要在比利時布、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、日本、美國大洛杉磯及華盛頓地區都陸續成立，預估海外後援會總數將至少達到三十個以上，在各地後援會成立時，除了安排韓國瑜競選辦公室派員代表參加，黨務系統也會請不分區立委幫忙出國跑行程。

黨內人士指出，在籌組成立各種國內後援會時，組織部門會配合韓國瑜國政顧問團24個組別研擬政策白皮書的步調，先安排預定擔任各類後援會的重要負責幹部參與國政顧問團的座談會，藉此蒐集各相關領域社團、職業團體的政策意見，做為各政策組別擬定白皮書的內容依據，然後再正式成立後援會，屆時韓國瑜國政顧問團也就會配合出爐相關政策內容，這些後援會運作後就可以幫忙宣傳政策牛肉。

國民黨日前已先成立國民黨醫療委員會，並規劃在11月12日「醫師節」前夕成立醫療界挺韓後援會，在此之前會於北、中、南、東地區辦理醫療界座談會，另外9月28日「教師節」要召開記者會向教師致敬，並就課綱、年金改革等議題表達意見，未來也會成立教師界挺韓後援會。

10月之後，將進入一連串藍營可以配合造勢活動的重要節日，10月10日「雙十節」，10月25日「台灣光復節」，10月31日「蔣公誕辰紀念日（榮民節）」，11月則是會進入「黨慶月」，國民黨將配合大選步調規劃相關造勢活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法