接連傳斷交 柯：北京政府完全不顧台灣人民感受

2019-09-21 12:03

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早於媒體聯訪時，被詢及外交部長吳釗燮上任年餘，斷了五個邦交國，請辭負責有用嗎？柯認為，這跟吳釗燮無關，是北京政府完全不顧慮台灣人民的感受，兩岸關係僵局越來越嚴重，到了接近不可逆的決裂點；柯說，斷交對台灣沒有實質影響，心理層面影響不大，最多是情緒不爽，但他不樂見關係惡性循環，曾提「五個互相」當中最難的是互相諒解，他不認為兩岸沒有隔閡，但有交流就有善意，有善意可以增加交流，希望雙方冷靜下來，不要讓局勢惡性循環下去。

柯文哲這兩天在連江縣進行縣市政交流訪問，今天上午拜訪連江縣長劉增應後受訪，作以上表示。

柯文哲「五個互相」之說，包括「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，是今年「台北、上海雙城論壇」前，他在接受媒體專訪時，向中國表達他認為兩岸關係「不是外交關係、國際關係」，願以「五個互相」進行交流，中國國務院台灣辦公室發言人安峰山6月12日在國台辦記者會上，肯定柯文哲的說法及其主張「兩岸一家親」。

另，關於國民黨總統參選人韓國瑜昨在臉書以「萬金油與辣台妹」為題，談吉里巴斯斷交事件，批評蔡英文總統「踏實外交」是毫無實際作為的空話，用「阿共打壓」藉口到處抹，彷彿擦萬金油止癢，覺得有辣就有效，媒體追問柯看得懂韓的比喻嗎？柯冷回「台大醫院沒有萬金油」。

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