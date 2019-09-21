火山爆炸北台灣將完蛋！呂秀蓮：有無當選「反核四到底」

2019-09-21 11:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日出席「非核亞洲論壇」公開演講談及，「不管有沒有當選總統，絕對反核四到底」。根據她出錢所做研究，台灣是古文明「姆大陸」所在地，核四土地有挖出許多新石器時代考古物件，應該運用核四土地發展綠能。

呂秀蓮表示，他今天是以準總統候選人身分來演講，311福島核災發生期間，她有去日本看過核災，體會到政治沒有那麼重要，人類福祉比較重要，後來就放棄參選總統，這次會出來參選，就是為了要解決許多問題。

呂秀蓮認為，權力掌握在好人手中就會很好，權力掌握在不懂的人手中，那樣就是不好，世界上許多領導人都在追求自己權力，忽略世界正在毀滅當中，「不管有沒有當選總統，絕對反核四到底」。

呂秀蓮提及，核一、核二、核四廠方圓30公里內，人口高達600萬人，離首都台北那麼近有三座核電廠，核四外海還有70幾座活火山，這怎麼會安全，這是非常不負責任。

「火山爆發北部將完蛋！」呂秀蓮強調，在基隆外海已發現了新瀨海底火山，就位於基隆港航道上，體積比基隆嶼大5倍，已被證實為活火山，距離核二廠不到5公里，一旦爆炸北半部的台灣都會完蛋。

她更批評，今年是國民黨政府從中國遷台70年，這個政府過去有許多錯誤，居然在台灣蓋了3座核電廠，好在皇天保護台灣，這3座還沒有發生災難，但又興建核四不斷出現爭議。台灣是古文明「姆大陸」所在地，核四那挖出許多考古物件，應該運用核四土地發展綠能。

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