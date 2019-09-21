中華民國邦交斷光時 歐鴻鍊：就是中國大陸完成統一之時

2019-09-21 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕索羅門群島才剛與中華民國終止外交關係，另一友邦吉里巴斯緊接著棄我而去，馬政府時期的外交部長歐鴻鍊今天上午出席國民黨智庫記者會時指出，當中華民國的邦交國斷光時，就是中國大陸完成統一之時，台灣將成為中華人民共和國的一部分。

國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方諷刺，凡是可以買巴黎香水的地方，可以喝德國啤酒的地方，可以吃日本生魚片的地方，全都是民進黨的大人物在當代表，一些登革熱很多、瘧疾很多又缺水缺電的地方，都是職業外交官在帶，而且都是有邦交的國家，他並點名駐德代表謝志偉、駐日代表謝長廷都是伶牙俐齒的人，為何不被派去南太平洋、加勒比海地區鞏固邦誼？民進黨執政不停斷交，綠營人士佔據外交舞台的職位卻愈來愈多，外交關係卻變得更差。

立法院國民黨團總召曾銘宗則表示，蔡政府已經斷了7個邦交國，外交部長吳釗燮任內就斷了5個，國民黨團要求吳釗燮下台負責，蔡英文總統必須向全民道歉，他還說，上次斷交時，蔡英文還停止相關選舉活動，昨天蔡英文卻仍繼續進行競選活動、騙選票，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

歐鴻鍊指出，曾有民進黨人士說當中華民國邦交國斷光時，就是台獨建國之時，但如果認清現實，更正確的說法是，當邦交國斷光的時候，就是中國大陸完成統一的時候，因為國際社會現在完全接受「一中原則」。

歐鴻鍊表示，有人說美國國會與德國民間都主張與台灣建立外交關係，這是非常無知也不可能的事情，因為台灣在國際社會不是一個國家，而是在台灣這塊地上，有一個國家叫中華民國，「與台灣一塊地建交有可能嗎？如何建交法？」

他接著強調，除非台灣成為一個國家，但有兩個條件，一個是國內要有足夠支持度，但民進黨至今不敢推動台獨公投，就算通過台獨公投，也要國際社會接受，到現在他看不出來會有那些國家接受台灣獨立，早期與中國建交的國家在公報有些是寫「認知」，後來所有與中國建交的國家都是在公報上寫「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，因此中華民國邦交國斷光時，事實發展就是台灣成為中華人民共和國的一部分。

歐鴻鍊並表示，美國一再使用「台灣牌」，激怒中國大陸，結果對岸的反制措施負面後果就轉嫁到台灣來，台灣當美國的籌碼，得到了什麼？美國賣F16V這種20年前的老飛機，而且價格高得嚇人，這是在幫台灣的忙？台灣想要FTA也始終沒有進展，蔡政府甘心做美國棋子，卻批評吉里巴斯當中國的棋子，非常諷刺。

林郁方表示，蔡英文、吳釗燮經常說許多邦交國對我索求無度，還說該斷就斷，可以讓我們省下很多錢，但相較馬政府編列的105年度外交預算229.1億元、機密預算4.4億元，蔡政府上任後編列的106年度預算與上年度持平，機密預算略增為4.6億，到了107年度馬上跳增為247.7億、機密預算15.7億，而所謂機密預算就是「滿足人家的勒索」，108年度外交預算也有246.8億、機密預算15.6億，109年度預算為268.3億、機密預算15.5億，預算有變少嗎？

林郁方說，雖然美國試圖阻止台灣邦交國斷交，但其實可以不必這麼費力，只要宣布與中華民國恢復邦交就可以，讓這些美國「小朋友」跟進，但美國就是不願意。

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