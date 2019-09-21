蔡總統出席謝聰敏告別式 頒褒揚令感念一生貢獻

2019-09-21 10:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「台灣人民自救宣言」起草人之一、前總統府國策顧問謝聰敏追思禮拜告別式今日於艋舺教會舉行，總統蔡英文親臨頒發褒揚令，感念謝聰敏一生為台灣民主自由的奮鬥。

蔡總統致詞表示，今天一起在這用最尊敬、最感謝心情，來懷念謝聰敏前輩，謝聰敏和魏廷朝等前輩，一輩子為台灣民主的貢獻，他們不怕國民黨抓人，為了台灣的自由民主打拼。

蔡總統指出，這代表台灣人的勇氣和志氣，台灣民主化後謝聰敏先生參選立委，長期致力於推動轉型正義，也要求政府承認錯誤，而謝聰敏前輩一生的願望，去年政府成立了促進轉型正義委員會，撤銷謝聰敏在內1千多名政治受難者罪名。

蔡總統提及，「台灣人民自救宣言」的故事提醒台灣人民，轉型正義工作不能停下，我會像謝聰敏先生一樣往前走，讓台灣自由、民主能繼續下去。

今日謝聰敏追思禮拜告別式，包含前副總統呂秀蓮、民主黨主席卓榮泰、促轉會代理主委楊翠、促轉會委員葉虹靈等人皆出席致意。

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