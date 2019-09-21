史明走完精彩人生 政界人士、網友哀悼致意

2019-09-21 00:52

首次上稿 00:30

更新時間 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）20日23點多病逝，享壽103歲。總統蔡英文、民進黨副秘書長林飛帆、立委王定宇、太陽花女戰神賴品妤等人都紛紛發文感謝他對台灣的付出。

總統蔡英文回憶，每年除夕，史明歐吉桑都會和她一起吃年夜飯，總是鼓勵她要挺住各種壓力，令她感到心暖。她會永遠記得史明未竟的志業，以及2016選前之夜對她喊話的身影，「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生。」

民進黨立委參選人賴品妤說，「史明前輩是一位對於理想的堅持永不放棄的人格者，對於台灣有著百年的追求，一路好走，永遠在心中感念您。」

綠黨議員王浩宇寫道，「剛看完返校，收到史明前輩過世的消息，心情非常複雜。 接下來，就是我們的事了。」

民進黨發言人林飛帆表示，「史明歐吉桑離開了，享壽103歲。謝謝歐吉桑一直以來的鼓勵！」民進黨立委王定宇發文感念，「史明，精神永存，值得景仰的獨派前輩」。

時代力量也在臉書致意，「史明歐吉桑是一位革命家、學者也是政治家，他深厚的台灣主體意識與關懷，並傳遞給廣大的後生晚輩」，其《台灣人四百年史》是一部影響台灣社會與學界的重要著作，豐富呈現台灣價值與民族主體性，他也率先提出對228事件的觀察分析。

財經專家胡采蘋說，「沒有看到2020的結果，應該很不放心吧。請保佑台灣，保佑台灣的命運。」律師呂秋遠則認為，「你可以不喜歡台灣獨立運動，但史明歐吉桑卻是最有資格被稱為『人格者』的前輩」，從史明這一生做的事可以知道，他是一個為了理念，可以貢獻一生、毫無私心的人。

資深媒體人王瑞德po文，「台灣以後交給我們拼（拚）了！台灣真正的獨派史明老先生百歲沈重呼籲，一定要支持蔡英文連任，否則將是獨立運動大失敗！真台獨絕不棄英！永遠的台獨革命者歐吉桑，一路好走！」

網友們回應，「他是我最尊敬的老前輩」、「見證了三個時代，辛苦的一生。RIP」、「我們會好好捍衛台灣的，你要安心」、「一路好走，偉大老人家」、「買過您的《台灣人四百年史》，至今仍珍藏著，感謝您」。

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