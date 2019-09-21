驚見曾銘宗形象照「斷腿」！ 網友大感「驚奇」

2019-09-21 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕近年來各公家部會發揮「美學力」，以活潑生動、具創意的文宣，向民眾宣導政策。而國民黨立委曾銘宗在去（2018）年臉書上的一張宣傳照也引發網友熱議。其中後製竟把曾銘宗的腿部修圖「截去」，並將曾銘宗的頭頂，貼齊畫面上緣，讓曾銘宗看起來像「懸在半空中」，如此不可思議的構圖也讓網友大感驚奇。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今（20日）在臉書發文，針對曾銘宗的宣傳照的字體美感分析，並評論「真的好怕中國黨執政，把身分證上的字體改成標楷體feat文字藝術師」。

然而，有眼尖的網友發現構圖上的嚴重瑕疵，直指「頭頂到邊，斷腿卻露出來」、「那個腳腳飄在那邊是來索命的嗎？」、「把自己P的像啊飄是怎？？？」。甚至，還有網友揶揄，「用在追思會也可以的」、「這去背跟排版是禮儀社做的嗎？」

還有網友發現，身材比例「怪怪的」，紛紛表示「只有我覺得身體拉超長嗎？」、「長腿功能是用在腿不是用在腰」。

網友也紛紛湧入留言揶揄，「華國美學，不忍直視」、「這是個很省錢的風格呢⋯」、「中國國民黨這麼有錢省個屁哦」、「都是黨產會的錯 （設計對白）」、「慘不忍睹的中華美學」、「好奇你給設計師484低薪」、「超醜，我小學報告封面都比你優」。

也有網友持不同意見，為國民黨的美宣「緩頰」，表示「沒用對比色跟漸層彩虹已經算是很仁慈了！！！」、「人家剛剛學會使用ppt，請多給一點鼓勵」。

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