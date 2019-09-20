奪我邦交國 國台辦竟反咬民進黨政府汙衊抹黑

2019-09-20 22:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對吉里巴斯棄台投中，中國國台辦今晚以發言人馬曉光名義發表書面聲明指出，國際社會普遍堅定奉行「一個中國」原則，「民進黨當局」企圖靠汙衊抹黑撼動國際社會堅持「一個中國」的大勢，是絕不可能得逞的。

馬曉光稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分，這是從未、也不可改變的基本事實，也是國際社會普遍共識」。吉里巴斯政府和人民「順應歷史大勢，作出加入全世界178個與中國建立正式外交關係國家行列的正確決定，我們表示高度讚賞」。

馬曉光說，「民進黨當局對吉里巴斯政府的種種無端指責，與他們過去對吉里巴斯講過的話自相矛盾，更是對吉里巴斯國家及人民極不尊重的表現」。

他聲稱，「民進黨當局的慣用做法就是編織謊言，以此轉移視線，欺騙廣大台灣同胞。他們過去這樣做，今後也還會這樣做。兩岸同胞早已看得清清楚楚，只有堅持『一個中國』原則，兩岸關係才能改善和發展。台灣同胞才能獲得更好的民生福祉，更大的發展空間，更加安全，更有尊嚴。」

陸委會下午發表嚴正聲明譴責指出，中共持續以「金錢外交」等惡意手段，在一週內再奪我邦交國吉里巴斯，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算影響台灣總統大選及立委選情。

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