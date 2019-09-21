柯P不選而質疑民進黨初選機制？ 賴清德子弟兵回應了

2019-09-21 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在鴻海創辦人郭台銘退選後，並未登記總統連署，前行政院長賴清德子弟兵、綠委林俊憲日前質疑，這與當初黨內總統初選時設定「蔡柯韓」3人參選做民調基礎有落差。對此，林俊憲表示，他並非對初選機制有所質疑，賴清德接受了這個結果，也呼籲要支持總統蔡英文，沒有任何的前提跟條件。

由於柯文哲17日未登記總統參選連署，賴清德子弟兵林俊憲18日就在民進黨中執會上質疑，這與當初黨內總統初選時設定「蔡柯韓」3人參選做民調基礎有落差；民進黨主席卓榮泰則說，他知道外界有這個聲音，他會去說明，一定要取得相關當事人（指賴清德）的理解和支持。

對此，林俊憲20日在臉書發文說，民進黨的初選當然已經結束了，在民調公布的那一天（6月13日），賴清德就接受這個結果，也呼籲要支持蔡英文，沒有任何的前提跟條件。只是近來的局勢，柯文哲沒參選，跟民進黨初選民調的情境有所不同，有些人拿這點來質疑民進黨，所以他在中執會的發言，是希望黨中央提出一些說法，想辦法去減少或消除這些批判。

林俊憲說，其實即使柯文哲沒選，民進黨過去也曾發生民調跟最後實際參選人不同的情形，這並非第一次發生，因此他的發言並非對初選機制有所質疑，加上程序早已走完，更重要的是當事人（指賴清德）也已接受了初選結果。

林俊憲強調，現在的情勢對民進黨有利，所有的民調也都顯示蔡總統保持領先；但全黨唯有團結一致、才能贏得勝選。「因此俊憲認為，如果還有人對民進黨當時的初選民調設定有所質疑，黨中央應該要有所回應，避免話題延燒影響黨內團結」。

蔡英文與賴清德之前爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，採手機、市話民調各半，最後蔡英文以8.2％差距擊敗賴清德，獲民進黨2020總統大選提名。

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