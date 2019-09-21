郭董退選「不是為了國民黨」 藍議員：是因為不會贏

2019-09-21 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘日前宣布退選，讓藍營內部鬆了一口氣。不料後續又爆發韓粉、郭粉在網路上衝突不斷，讓國民黨仍面臨整合問題。國民黨新北市議員葉元之昨天在節目上談到郭台銘退選一事時指出，郭台銘之所以退選，不是為了國民黨，「他是因為民調不會贏，大家都知道」。

葉元之19日在政論節目「突發琪想」笑稱，「趁著郭辦人不在，我要趕快講」。他自問自答說，郭董不選是因為愛國民黨嗎，是為了我們國民黨不選嗎？「不是啊，他是因為民調不會贏，這大家都知道」。對於一旁來賓，資深媒體人鍾年晃說，「郭辦拿出來的民調是贏的」，葉元之也反駁，「那是調和式民調」！

對於來賓立委王定宇指出，「這不是事實，正確講法是他（郭）認為韓國瑜不會贏，不想當戰犯」，葉元之反嗆，「他（郭）也不會贏阿」！王定宇則立刻質問「所以你也覺得韓國瑜不會贏」？

對此，葉元之說，他沒有這個意思。他指出，「站在我們的角度，郭台銘已經不選了，以前的矛盾和衝突已經消失了」。葉元之說，到了9月16號郭不選了，「既然你不選了，以前你的情緒、想法，可能有轉圜的空間」。葉元之說，很多人攻擊國民黨9月12號把他罵成這樣，16號又表示尊重，「怎麼翻臉跟翻書一樣快？國民黨好奇怪」。他認為這樣的說法不正確，而是「不同時間點有不同的考量」。

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