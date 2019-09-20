吉里巴斯斷交 Kolas：相信不久之後會再牽手

2019-09-20 18:41

〔記者李欣芳／台北報導〕外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯斷交，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，中國要強迫切斷外交關係很容易，「但切斷血脈？不可能！」，她相信不久之後會再牽手。

Kolas今年7月曾受邀參加吉里巴斯在台北舉行的吉里巴斯獨立40週年國慶日，當時Kolas說，吉國大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）與她有共同的理念：「台灣是主權獨立的國家，姊妹之邦情誼不變」。

Kolas今天在臉書發文表示，吉里巴斯與台灣斷交，她私下向藍黛西表達遺憾，藍黛西黯然地說很難過。於私，她們以姊妹相稱，如今頗有骨肉分離之痛，但畢竟操之不在藍黛西，有遭逼迫的無助之感。

Kolas指出，中國政府為逼迫台灣接受一國兩制，為挽救國家主席習近平低迷的人氣、在台灣大選前懲罰台灣、在美中貿易戰之際懲罰美國、打擊台灣本土政權、助攻對手，最後會出此招，她不覺得怪。

Kolas說，剛剛她陸續向在吉里巴斯的朋友或在台灣的吉里巴斯人民表達遺憾，並跟對方說，或許以後因為公務見面的機會少，但公務之外的聯繫不要斷。斷交消息發布後，聽起來對方也不好受、心情蠻低落。

Kolas指出，一直到今天，她還不斷聽到有政治人物抨擊108課綱充滿「台獨史觀」、「南島史觀」，一直用不屑、看不起的口氣發表這些論點的台灣政治人物可能不知道，島國友邦聽了只會更加產生距離感、惡感，不會產生好感。談歷史，不能罔顧事實；談外交，除了中國的威脅利誘，台灣政治人物若繼續講這些話，只是不斷添加柴火，把朋友往外推。

她說，國與國的交往，跟人與人的交往一樣，細微、敏感而巧妙，很多關係的建立藏於無形之間，當然也容易毀於一旦。她真的不知道，這種論點到底是助攻哪一國？

不過，Kolas說，她今天仍微笑跟吉里巴斯人民說，「別哀傷，相信不久之後，我們會再牽手」。

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