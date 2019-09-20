蔡總統升等論文期刊 國圖秀出收藏紙本

2019-09-20 18:39

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊紙本，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。

對於有媒體報導，總統蔡英文於民國72年在「政大法學評論」第27、28期發表的2篇副教授升等論文，原本是由國家圖書館收藏，但這2份期刊卻不見蹤影。

國圖今天進一步出示所收錄的期刊紙本照片，強調國圖為了妥善保存及利用館藏資料，已將「政大法學評論」第27、28期收錄於「台灣期刊論文索引系統」，提供數位閱覽，因為「政大法學評論」第27期和28期都只各收藏一份，所以不會放在閱覽區，而是放在典藏庫，需要洽詢櫃台才能申請調閱。

國圖也說明，因為著作權法相關限制，需親自到國圖使用館內資訊系統，才可查到完整的論文內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法