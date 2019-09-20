蔡總統升等論文期刊 國圖秀出收藏紙本

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊紙本，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。
對於有媒體報導，總統蔡英文於民國72年在「政大法學評論」第27、28期發表的2篇副教授升等論文，原本是由國家圖書館收藏，但這2份期刊卻不見蹤影。
國圖今天進一步出示所收錄的期刊紙本照片，強調國圖為了妥善保存及利用館藏資料，已將「政大法學評論」第27、28期收錄於「台灣期刊論文索引系統」，提供數位閱覽，因為「政大法學評論」第27期和28期都只各收藏一份，所以不會放在閱覽區，而是放在典藏庫，需要洽詢櫃台才能申請調閱。
國圖也說明，因為著作權法相關限制，需親自到國圖使用館內資訊系統，才可查到完整的論文內容。
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊紙本，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊紙本，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）
-
國家圖書館今天出示所收錄的總統蔡英文升等論文期刊，強調沒有不見蹤影，而是妥善保存在國圖館內。（國圖提供）