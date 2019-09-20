主持桃園綠捷開工 蔡總統：北北基桃形成1小時生活圈

2019-09-20 18:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市捷運綠線GC03標工程今天舉行開工祈福儀式，由總統蔡英文、桃園市長鄭文燦等人共同主持；蔡總統致詞時指出，她來見證桃園捷運建設重要里程碑，同時桃園也能納入北北基生活圈，這樣的形成非常重要，將來在1小時之內，北北基桃的人民可以到任何地點，對整體國家發展非常重要。

捷運綠線GC03標工程今天在桃園舊火車站舉行開工祈福典禮，首先由捷運工程局長陳文德簡報，隨後邀請蔡總統、鄭文燦致詞，最後由蔡總統帶領與會人士上香、獻花、獻果、獻酒，隨後執鏟動土完成整個開工祈福儀式。

蔡總統說，桃園是一個快速成長的城市，交通建設是整個城市發展重中之重，在鄭文燦市長努力及中央年度預算和前瞻基礎建設計畫預算補助，讓整體捷運建設規模達到2300億，這對桃園的發展非常重要。

鄭文燦致詞時也提到，從一張張的設計圖到捷運可以動工，中間的過程非常辛苦，其中發包動工絕對是最重要的分水嶺，如今捷運綠線主要工程都已經發包完成，除了GC03標工程今天開工，GC02標工程10月也要開工，整個工程將於115年完工。

捷運工程局陳文德局長說，GC03標工程為地下段工程，從G07站（桃園火車站）到G12站，總共有6個地下車站，由於地下隧道工程經過桃園市中正路鬧區，其中從復興路到慈文路段，路幅寬度僅15公尺，由於潛盾機直徑為8.2公尺，因此以上、下疊式配置掘進隧道；另為了有足夠空間容納台鐵、捷運月台以及穿堂層和設備層，G07站為地下6層結構，開挖深度超過40公尺，創下目前國內捷運地下車站開挖深度之最。

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