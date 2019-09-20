吉里巴斯技術團昨才「開箱」營養計畫... 今斷交網友紛留言打氣

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國宣布與吉里巴斯斷交，我國駐吉里巴斯技術團昨天才在臉書粉絲團發「開箱文」，今天斷交消息一出後，網友紛紛在底下留言打氣。
駐吉里巴斯技術團「開箱」營養計畫，包括烹飪課的廚具與用具如雙口爐、炒鍋、平底鍋、鍋鏟、餐盒、餐盤、刀子、顏色砧板、油鹽醬醋、圍兜帽子等。
還有營養衛教的工具，包括食物模型、衛教海報、身高體重計（用來測量BMI）。
如今斷交後，技術團一定得很快撤退回台灣，相關行政作業多如牛毛，網友也紛紛在底下留言打氣「辛苦了」、「謝謝你們」。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者吳亮儀／台北報導〕我國宣布與吉里巴斯斷交，我國駐吉里巴斯技術團昨天才在臉書粉絲團發「開箱文」，今天斷交消息一出後，網友紛紛在底下留言打氣。
駐吉里巴斯技術團「開箱」營養計畫，包括烹飪課的廚具與用具如雙口爐、炒鍋、平底鍋、鍋鏟、餐盒、餐盤、刀子、顏色砧板、油鹽醬醋、圍兜帽子等。
還有營養衛教的工具，包括食物模型、衛教海報、身高體重計（用來測量BMI）。
如今斷交後，技術團一定得很快撤退回台灣，相關行政作業多如牛毛，網友也紛紛在底下留言打氣「辛苦了」、「謝謝你們」。