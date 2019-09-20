柯P引用山本五十六 王臻明嘆：柯對太平洋戰爭一無所知

2019-09-20 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表示，若參選2020如同偷襲珍珠港，他不會重蹈二戰「日本海軍聯合艦隊司令長官」山本五十六的錯誤。軍事專家王臻明指出，撇開台灣政壇紛擾，從柯文哲的發言中可以得知，「他對太平洋戰爭其實一無所知」。

王臻明今（20）日說，太平洋戰爭相關書籍幾乎都會提到山本五十六反對偷襲珍珠港。常見說法如，山本五十六曾任駐美武官，深知美國工業實力雄厚，認為正面開戰不智；美國當時與德國對抗，不想在太平洋另闢戰場，所以山本五十六認為把戰場限制在東亞，以蠶食鯨吞、外交與軍事威嚇並進的方式南進，一樣能達到戰略目的。

文中寫道，不過美國對日本進行貿易戰，實施各種「貿易制裁」與「禁運」，還籌組ABCD（美國、英國、中國、荷蘭）包圍網，逼得日本國內經濟出現問題，讓日本覺得不打不行。在《日本人為何選擇了戰爭》一書中，作者記錄當時日本社會聽到日軍偷襲珍珠港時的氛圍，都覺得是出了一口氣，神清氣爽，卻不知大禍將至。所以，山本五十六其實是在極大壓力下，被迫執行偷襲珍珠港的任務。

王臻明表示，二戰結束70幾年後，太平洋又成新戰場，換了新面孔但場景不變，也是從太平洋小島下手、實施貿易戰與商業禁運，甚至是一模一樣的氛圍，中國一定也覺得再次挖走台灣的邦交國是出了一口氣，是外交上的勝利。未來勝負沒人知道，但這是一場很危險的遊戲，輸掉的人會付出極大的代價，「台灣上次沒得選而站錯邊，這次台灣自己要先想清楚」。

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