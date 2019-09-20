高市議會今黨團協商 表決通過「準時」開會與散會

2019-09-20 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今舉行黨團協商，期間針對開會時間進行討論與表決，最終投票決定開會與散會都要「準時」，每天最晚可延後30分，也就是晚上6點30分就要散會。

議會工作人員說明，鑒於往常議會開議時，部分議員會技巧性地在既定時間內全力發揮，時間結束後才由官員答詢，導致每段質詢時間拖延，整體質詢延宕。

而今天的決議確認，每位議員市政總質詢、部門業務質詢，均應包括「質詢與答詢」時間，時間屆滿不予延長；部門業務質詢部分，各委員會議員每人可質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘（原定晚上6:00）。

今黨團協商由高市議長許崑源主持，副議長陸淑美、國民黨總召曾俊傑、民進黨總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強與會，另李順進及陳善慧議員列席。

經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程，均應依議事規則及市政質詢辦法，「準時」開會及散會，許崑源呼籲全體議員依議程準時開會，建立完善問政制度。

鑒於第一次定期大會期間，市長施政報告與質詢、部門質詢等議程出現嚴重逾時散會現象，但也發生議程因人數不足、無法按表定時間開議情形，且黃捷議員曾於第一次議員生活座談會建議全體議員準時開會，為遵守開會時間，黨團協商討論開會應依議程準時開會及散會。

經議長許崑源協商，請各黨團總召舉手表達意見，最後多數意見同意，每位議員市政總質詢、部門業務質詢均應包括質詢與答詢時間，時間屆滿不予延長；部門業務質詢部分，各委員會議員每人質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘，其餘均依議程開、散會

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