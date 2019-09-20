再奪台灣邦交國？吐瓦魯選出新總理 中國說話了！

2019-09-20 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門與吉里巴斯相繼於16日、今（20）日決定與台灣斷交，我國政府也在宣布終止雙方邦誼，並指出中國是造成此事的肇因。中國外交部近日面對外媒提問，吐瓦魯選出新總理，是否會因此再接著奪去1個台灣邦交國，中方對此做出回應。

總統蔡英文對於斷交作出回應，中國在過去幾年不斷透過金錢、政治上的壓力，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞，台灣多年來對邦交國的態度，就是「當一個真誠的朋友，竭盡心力，誠意待人。但是面對中國的介入打壓，我們也絕不受威脅，不會任人予取予求」。

《路透》報導，吐瓦魯前總理索本嘉過去是台灣的堅定支持者，他在本月稍早保住國會議員席次後，原本預計繼續掌權，但吐瓦魯政府發言人拉魯亞（Silafaga Lalua）表示，那塔諾在16名國會議員中獲得10票，被選為新的國家領袖。那塔諾目前對台灣的外交立場仍是未知。

中國外交部發言人耿爽19日主持例行記者會時，面對外媒提問：「台灣『邦交國』吐瓦魯剛剛選出新總理。中方是否已同吐瓦魯接觸並討論建交問題？」，耿爽對此回應，「中方的立場是一貫的、明確的。我們願意在一個中國原則及和平共處五項原則基礎上，同世界各國發展友好合作關係」，並無正面回應記者問題。

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