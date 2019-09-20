中國打壓加劇 唐鳳將會友邦高階官員爭取對台支持

2019-09-20 17:02

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣在5天之內斷了索羅門群與吉里巴斯2個邦交國，中國在台灣大選前打壓蔡政府動作明顯，政院知情官員今天表示，中國在大選前打壓的動作將更會為激烈，據悉，行政院政務委員唐鳳近日將與我友邦多個高階官員在紐約會晤，爭取友邦對台灣的認同與支持。

目前正值今年聯合國大會的開議期間，外交部在美國紐約舉辦周邊活動。行政院政務委員唐鳳在外交部邀請之下，25日將啟程赴紐約，唐鳳也將在27日赴紐約哥倫比亞大學出席學生會組織舉辦的「永續發展目標創意解方青年論壇」，擔任主講人之一，並與哥倫比亞大學師生們就社會創新等議題交換意見。

唐鳳這次將與今年「總統盃黑客松」優勝隊伍代表一起參加哥大這場論壇，唐鳳將藉此機會向哥大介紹台灣的「總統盃黑客松」舉辦與決選的過程。

今年聯合國大會在紐約聯合國總部開議，預定24日到30日舉行總辯論，在中國持續打壓台灣情況下，唐鳳在聯大開議期間赴紐約進行外交出擊，引發矚目。

唐鳳辦公室表示，友邦官員對唐鳳負責的數位網路科技、社會創新、開放政府業務有興趣，也想了解台灣的數位建設投資，因此，唐鳳這次的紐約行，將與多個友邦高階官員會晤，並爭取對方對台灣的認同與支持。

唐鳳將在25日啟程、26日赴紐約，在我駐紐約辦事處安排下，唐鳳也將在28日與台僑座談。

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