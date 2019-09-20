譏接受一國兩制不如移民中國 林靜儀：只是免簽國少很多

2019-09-20 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷打壓台灣國際地位，近來更將黑手伸向我友邦，企圖以金援誘逼與台斷交。對此，民進黨立委林靜儀今（20）日PO文直言，若有政治人物接受中共開出的「一國兩制」條件，以避免中共找麻煩，「我建議你直接到中國申請居留和國籍，只是免簽國少很多就是了」，並重申「尊嚴不能放棄，主權不能拱手」。

林靜儀表示，「兩國斷交有很多原因，交惡、理念相悖、經濟或政治合作破局，但我國的邦交國斷交通常只有一個原因，『中國因素』」。在這幾年的斷交我們也很清楚，是中華人民共和國以「只能有一個中國」要脅，並且挾其經濟勢力，使我們的邦交國轉向。

那又該如何因應「中國以政治孤立來挖走我們的友邦」？林靜儀認為，「其一，提供比中國更高的金援，其二，同意中國對我們開的政治條件」。不過，林靜儀進一步解釋，第一點不符合國際上對於國家互惠邦誼的倫理與常態，並且這樣的金援競逐情況下，壓縮的是我國內政運行和社會福利資源；第二點所指的政治條件則是「一國兩制，放棄台灣的主權，成為中國的一省」。

林靜儀指出，如果檯面上下所有的政治人物認為第二點就是我們能夠「讓中國不要找我們麻煩」的方法，「我建議你直接到中國申請居留和國籍，那樣並不麻煩。真的，只是你出國旅行的免簽國少很多就是了」。

林靜儀重申，「我還是相信，未來的國際合作與友誼，可以逐漸跨越國與國的邦交模式，而是以類似區域關稅協議、印太共同治理機制等模式合作。中國要挖走邦交國讓我們在數字上難看，在上面2個條件我們都無法接受的情況下，我支持政府努力到最後一刻，但是『尊嚴不能放棄，主權不能拱手』」。

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