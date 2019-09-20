為何邦交國陸續斷交？ 菜市場政治學：習近平內政焦頭爛額

2019-09-20 18:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼索羅門群島斷交後，吉里巴斯又轉向中國，由政治學者和學生組成的「菜市場政治學」臉書專頁分析，外交是內政的延伸，習近平對內政焦頭爛額、面對美國又遭受一連串政策打擊，轉向挖角台灣邦交國紓解壓力，台灣如何應對中國不斷增加的促統壓力？唯一確定的一件事，「統獨，絕對不是假議題」。

面對接連的邦交國斷交，菜市場政治學今天由美國密西根州大政治所博士候選人陳方隅撰文分析現況，他指出，解釋一個國家的外交政策，往往必須從國內政治制度以及政黨版圖變化來分析。

文中表示，以索羅門群島來說，索國的政治缺乏政黨競爭，而是由很傳統的地方網絡、派系政治所組成，國會議員們形成多數意見，總理不太可能反對，在這次的外交轉向就可以看到，索國的行政部門和多數民意其實是反對的，中央銀行甚至提出一份調查報告警告這樣的風險很大，但國會仍做出外交轉向的決定。

陳方隅表示，中共最近的作為道理也是一樣，中國的國慶日是十月一日，這會是一場盛大的慶典活動，然而近期的中共政治對習近平來說可以說是焦頭爛額，一方面中美貿易戰，中國經濟成長率趨緩、失業和債務問題飆高、豬瘟全面失控以致豬肉價格飆漲，另一方面香港問題也讓中國在國際上的信譽受到嚴重的挑戰，根據報導，「習近平主導預算無上限的『台灣介選計畫』，在外交、軍事與觀光等各層面全面打壓台灣，以緩解他在政治上遭黨內問責的沉重壓力」，這很明顯就是一個外交為內政延伸的例子。

另外，陳方隅分析，中國挖角台灣邦交國，還會考量應對美國的壓力，領導者必須證明自己有能力應對美國一連串的政策打擊，包括貿易戰在內，剛宣布斷交的吉里巴斯就是最明顯的例子，在2003年的時候中國在這邊蓋了衛星觀測站，後來被發現其實是要監控美軍行動，在一番折衝之後，美國應出力甚多，吉里巴斯改與我國建交。

到底邦交國重不重要？陳方隅說，我們長年都有派駐農業、醫療、技術協助團在地深耕，而且我們早已不再像早年一樣大灑幣單純砸錢，而是有意義地在當地推動合作計劃，然而，對當地許多缺乏資源的地方來說，中國帶來的金錢數目可能更大更誘人。

而從整個地緣政治來看的話，陳方隅表示，這些群島的戰略位置無比重要，簡單來看就是「中國VS美國與澳洲」的對壘，當年二次世界大戰時，日本與盟軍就是在索羅門的瓜達康納爾島（Guadalcanal）大戰半年而敗下陣來，北京當局在島國各處蓋機場和艦艇碼頭的企圖，也已引起美澳的關切。

陳方隅最後強調，台灣的邦交關係並非「兩岸關係好就會好」這麼單純，這牽涉到中國與美國的大國博奕，而且任何政策轉向都必須回歸到邦交國內部的政治情勢來看，中國要何時出手、如何出手，也是由國內政治來決定，我們要怎麼應對中國不斷增加的促統壓力？問題沒有簡單的答案，唯一最可以確定的一件事，「統獨，絕對不是假議題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法